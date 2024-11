A pregunta expresa, el republicano dijo que sus simpatizantes no son violentos y que seguramente sabrán comportarse después del resultado.

Durante la mañana de este martes, Trump, acompañado de su esposa Melania dijo que ‘no habrá violencia’ en caso de no favorecerle los resultados.

¿Sus simpatizantes son violentos?

Pero el republicano definió a sus seguidores como gente respetuosa de los resultados y no cree que exista la violencia si sufre una derrota.

«No tengo que decirles a mis seguidores que no habrá violencia, por supuesto que no la habrá, mis seguidores no son gente violenta», aseguró.

«Ciertamente yo no quiero ninguna violencia», fueron las palabras de Trump quien será acompañado por su gente más cercana en la noche para esperar los resultados.

Aún así, vaticinó que dado lo apretado de la contienda, posiblemente los resultados sufrirían bastante demora, reportó el portal Yahoo con información de EFE. AQUÍ EL VIDEO DE LO QUE DIJO TRUMP.