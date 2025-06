Biden condena violencia política tras asesinato de legisladora demócrata en Minesota

Según informa la agencia EFE, el expresidente Joe Biden rompió el silencio este sábado ante el violento ataque que sacudió a la comunidad política de Minesota.

Melissa Hortman, representante estatal demócrata, fue asesinada a tiros en un hecho que también dejó gravemente herido al senador John Hoffman y a su esposa.

“Este atroz ataque motivado por la política nunca debería ocurrir en Estados Unidos”, escribió Biden en su cuenta oficial de X.

La reacción del expresidente se produjo horas después de que las autoridades confirmaran el asesinato de Hortman y el atentado contra Hoffman como actos con motivación política.

This heinous attack motivated by politics should never happen in America. We must give hate and extremism no safe harbor and we must all unite against political violence as a nation. Jill and I are sending strength to everyone affected by this senseless tragedy during an…

— Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2025