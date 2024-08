Violencia en Pakistán: 38 muertos en ataques.

Al menos 38 personas murieron en tres ataques separados en la provincia de Baluchistán, al suroeste de Pakistán, el lunes, convirtiéndose en uno de los días más mortales de violencia en esta región conflictiva.

Los informes indican que los enfrentamientos y actos destructivos continuaron en el área, con la intervención de las fuerzas militares que también sufrieron bajas.

Durante la noche, en el distrito de Musakhail, un grupo de atacantes armados secuestró a 23 personas de autobuses, vehículos y camiones, para luego dispararles a quemarropa.

Los agresores también incendiaron al menos 10 vehículos antes de huir del lugar, según el oficial de policía Ayub Achakzai.

