Violencia en Gaza: Dieciocho Muertos en Nuevos Ataques.

Otros ataques registrados en Gaza

En Gaza, un ataque israelí golpeó un campamento de desplazados en el patio del hospital Mártires de Al-Aqsa, provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas una mujer, y varias heridas.

Los responsables del hospital no confirmaron si las víctimas eran civiles o combatientes. Un periodista de The Associated Press reportó escenas de caos y desesperación mientras los rescatistas intentaban sofocar las llamas y recuperar cuerpos.

Además, otro bombardeo en Gaza destruyó una vivienda en el norte del territorio, matando a al menos ocho personas, incluidos tres niños.

Otro ataque en Ciudad de Gaza mató a una niña y a sus padres. La Defensa Civil, dirigida por Hamás, también reportó la muerte de tres personas en un ataque a un vehículo en Ciudad de Gaza.