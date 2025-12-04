Pentágono confirma violación de normas militares por parte de Pete Hegseth

Violación de normas militares

Hegseth divulgó información sensible

Investigación del Pentágono concluye

Segun informa la agencia EFE, La investigación del Pentágono concluyó que Pete Hegseth incurrió en violación de normas militares al compartir detalles operativos sobre una misión clasificada pendiente en territorio yemení.

El informe de la Inspección General del Departamento de Defensa determinó que la información difundida era sensible y debía permanecer resguardada para proteger operaciones militares estadounidenses internacionales.

El uso de Signal, aunque cifrada, no está autorizado para manejar datos clasificados, lo que incrementó la preocupación entre oficiales encargados de supervisar el cumplimiento normativo interno.

El hallazgo refleja la relevancia de mantener protocolos estrictos cuando se trata de información operativa, especialmente previa a la ejecución de ataques militares planificados por las fuerzas armadas.

Investigación del Pentágono sobre uso de Signal

🇺🇸 | Se descubrió que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, puso en riesgo la seguridad de los soldados al compartir información clasificada en un chat de Signal. pic.twitter.com/sOOs0C7Ag5 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) December 3, 2025



La revisión independiente analizó durante más de ocho meses los mensajes enviados por Hegseth en un chat grupal de Signal donde compartía detalles de operaciones militares estadounidenses.

Signal es una aplicación cifrada, pero no cuenta con autorización para el manejo de información militar clasificada, lo que sitúa su uso fuera de procedimientos estrictamente regulados.

El comité evaluador examinó si la divulgación anticipada de ataques en Yemen podía representar un riesgo operativo, aunque la investigación no estableció consecuencias tangibles sobre la misión.

Los datos entregados al inspector general confirmaron que existieron comunicaciones inapropiadas, pero no verificaron si el secretario siguió algún protocolo formal para desclasificar dicha información.