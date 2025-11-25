Vinícius Júnior no quiere renovar con el Real Madrid

Su relación con el técnico blanco, Xabi Alonso, sería la causante de la no renovación. El club lo pondrá en venta en 2026 si no firma antes.

Según reveló The Athletic, Vinícius Júnior no quiere renovar su contrato con el Real Madrid debido a su deteriorada relación con el entrenador Xabi Alonso. El brasileño, de 25 años, se lo comunicó directamente a Florentino Pérez en una reunión privada en octubre.

Vinícius tiene vínculo hasta junio de 2027 y cobra alrededor de 17 millones de euros netos por temporada, incluyendo bonos. Sin embargo, no hay negociaciones activas para una extensión.

Si no renueva en 2026, irá al mercado

El club desea su continuidad, pero no a cualquier costo. La postura interna es clara: si no firma antes del verano de 2026, será puesto en venta para evitar que entre a su último año sin acuerdo.

El Clásico, punto de quiebre

Tras ser sustituido al minuto 72 contra el Barcelona, Vinícius mostró enojo. Se disculpó con el presidente en una reunión, pero también dejó claro que no planea renovar mientras Xabi Alonso sea el entrenador.

Tensión en el vestuario

Desde ese encuentro, su postura no ha cambiado, lo que genera creciente preocupación en la directiva, ante un posible escenario de salida anticipada de una de sus grandes figuras.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO