Conoce las increíbles virtudes del vinagre: «El poder natural en tu salud y hogar»

El vinagre blanco no solo suaviza la ropa: también potencia el poder del detergente y elimina los malos olores.

El ácido acético disuelve los minerales sin necesidad de tallar como si no hubiera un mañana.

Tip extra: lo que no debes hacer

No uses vinagre sobre superficies de piedra natural como mármol o granito, ya que su acidez puede dañarlas. Y no lo mezcles con lejía: puede producir gases tóxicos. Ciencia ante todo.

FUENTE: Harvard Health – “Is Vinegar Good for You? / WebMD – “Health Benefits of Apple Cider Vinegar