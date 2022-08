Vin Scully, comentarista de los Dodgers durante 67 años, falleció a los 94 años

El locutor del Salón de la Fama murió en su casa en el vecindario Hidden Hills de Los Ángeles

“Fue el mejor que haya existido”, dijo el lanzador Clayton Kershaw después del partido de los Dodgers en San Francisco

El locutor del Salón de la Fama Vin Scully, cuyos dulces tonos proporcionaron la banda sonora del verano mientras entretenían e informaban a los fanáticos de los Dodgers en Brooklyn y Los Ángeles durante 67 años, murió la noche del martes 2 de agosto de 2022. El comentarista tenía 94 años.

Scully murió en su casa en el vecindario Hidden Hills de Los Ángeles, según el equipo luego de ser informado por miembros de la familia. No se proporcionó la causa de la muerte, de acuerdo con información reseñada por la agencia de noticias The Associated Press.

“Fue el mejor que haya existido”, dijo el lanzador Clayton Kershaw después del partido de los Dodgers en San Francisco. “Un hombre tan especial. Estoy agradecida y agradecida de haberlo conocido tan bien como lo hice”, agregó.

Como la locutora más antigua con un solo equipo en la historia de los deportes profesionales, Vin Scully lo vio todo y lo contó todo. Comenzó en la década de 1950 con Pee Wee Reese y Jackie Robinson, luego en la década de 1960 con Don Drysdale y Sandy Koufax, en la década de 1970 con Steve Garvey y Don Sutton, y durante la década de 1980 con Orel Hershiser y Fernando Valenzuela. En la década de 1990, fueron Mike Piazza y Hideo Nomo, seguidos por Kershaw, Manny Ramirez y Yasiel Puig en el siglo XXI.