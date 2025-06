¿Qué es el VIH y cómo se contagia? 7 claves que todos deberían conocer

Si no se trata a tiempo, puede progresar hasta convertirse en SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), una etapa avanzada en la que el cuerpo ya no puede defenderse de otras infecciones.

Muchas personas no presentan síntomas inmediatos, pero en algunos casos pueden aparecer:

El VIH no se contagia por abrazos, besos, compartir cubiertos o baños. Se transmite únicamente por ciertas vías:

Además, cuando la carga viral es indetectable, el virus no se transmite sexualmente (“Indetectable = Intransmisible”).

No. Pero sí existe tratamiento. Con medicamentos llamados antirretrovirales (ARV), las personas con VIH pueden llevar una vida larga y saludable.

6. ¿Cómo puedo protegerme?

Estas son las formas más efectivas:

Usar condón en todas las relaciones sexuales.

No compartir jeringas.

Hacerse la prueba regularmente.

Usar medicamentos preventivos como la PrEP (Profilaxis preexposición), indicada para personas con alto riesgo de contagio.

7. La esperanza más reciente: una vacuna inyectable cada 6 meses

En junio de 2025, la FDA aprobó Yeztugo (lenacapavir), una nueva inyección para prevenir el VIH.

Se aplica dos veces al año y ha mostrado una eficacia sorprendente: redujo en un 89% el riesgo de contagio en hombres gay, bisexuales y personas transgénero, y en un 100% en mujeres cisgénero de África subsahariana.

Aunque su costo ($14,109 por dosis) puede limitar su acceso, esta vacuna representa uno de los avances más prometedores en 40 años de lucha contra el VIH.

Saber cómo se transmite el VIH, cómo se detecta y cómo se puede prevenir es una forma poderosa de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Aunque no existe cura, hoy existen herramientas como la PrEP, tratamientos efectivos y, ahora, una nueva vacuna que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el virus.

Lo importante es no quedarse con dudas y tomar decisiones informadas.

¿Tú sabías que existe una vacuna inyectable que puede prevenir el VIH con solo dos dosis al año?

FUENTE: Food and Drug Administration (FDA) / Centers for Disease Control and Prevention (CDC)