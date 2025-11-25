Trump ordena vigilar a manifestantes que estén en contra de ICE

ICE amplía vigilancia masiva

Gobierno apunta a opositores

Manifestantes bajo escrutinio federal

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha entrado en una etapa marcada por gastos multimillonarios en herramientas de vigilancia, firmando contratos de hasta $25 millones para monitoreo de redes sociales, rastreo de ubicación de teléfonos celulares, reconocimiento facial y hackeo remoto, entre otras tecnologías.

Esta expansión tecnológica no es nueva en las operaciones de ICE, ya que la agencia ha recurrido desde hace años a estas herramientas para localizar a personas sujetas a deportación.

Un proceso que ha generado preocupación por su impacto en las comunidades inmigrantes y la acumulación masiva de datos personales de la población estadounidense.

Lo que sí representa un giro significativo es la postura abierta del gobierno federal de utilizar estas capacidades para perseguir a quienes se opongan a las operaciones de ICE, clasificando a manifestantes y a quienes los apoyan como “terroristas nacionales”.

Vigilancia de ICE impulsa nuevas capacidades

La administración sostiene que detrás de quienes protestan contra ICE existe una supuesta conspiración de izquierda para oponerse violentamente a la agenda del presidente, lo que ha derivado en catalogar a estas personas como parte de una amenaza interna.

En septiembre, el presidente Trump emitió un memorando instruyendo a fuerzas policiales y judiciales federales a enfocarse en ideologías consideradas motivadoras del “terrorismo interno”.

TE PUEDE INTERESAR: Contratista amenaza a trabajador hispano con ICE y violencia

Entre ellas el “antiestadounidismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; cualquier apoyo al derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en cuestiones de inmigración, raza y género”, así como la oposición a “principios estadounidenses fundamentales”, un conjunto que incluye apoyo a las fuerzas del orden y al control fronterizo.

El memorando también destaca específicamente ataques y protestas contra ICE como áreas prioritarias de atención.