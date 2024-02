Viera Vidente dice ‘la verdad’ detrás de la supuesta infidelidad de Larry Hernández

Viera Vidente habla de la ‘infidelidad’ de Larry Hernández

Según Viera Vidente, la pareja ha atravesado más de una infidelidad, y lo que es aún más sorprendente, no sería la primera vez que ocurre.

«Larry, no es de ahora. Esto no fue la segunda o la tercera vez, aquí me sale que él si le fue infiel con una persona, la cual Kenia Ontiveros si conoce», aseguró la vidente.

La vidente compartió sus percepciones sobre la situación, destacando que la expareja del cantante Lupillo Rivera (Giselle Soto) podría tener parte de la culpa.

«Muchos andan diciendo por ahí que ‘Viera, esa mujer es la ex de Lupillo Rivera, la tal Giselle'», declaró la clarividente en el clip que circuló.