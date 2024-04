¿Por qué Vielka Pulido era conocida como Lady Humilladora?

Lo que muchos no saben es que Vielka Pulido se ganó con creces su mote de Lady Humilladora por algo que hizo hace varios años.

¿Presentía que su muerte estaba por llegar?

A pesar de que Vielka Pulido tenía su cuenta oficial de Instagram de forma privada, hay varios detalles que vale la pena resaltar.

Hasta antes de su muerte, la influencer, quien daba consejos de belleza y estilo de vida, tenía cerca de 30 mil seguidores.

En Threads, app de Instagram en la que puedes ver y compartir conversaciones públicas, Lady Humilladora escribió lo siguiente en lo que sería su último mensaje:

«Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan». ¿Presentía que su muerte estaba por llegar?