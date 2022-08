Hay que recordar que Vieira se describe como una “vidente que ha ejercido el don que Dios le dio ayudando a las personas que lo necesitan”. Nacida en Caracas, Venezuela , ha hecho predicciones que en muchos casos han evitado que sucedan desgracias, muertes y muchas cosas no deseables.

¡Lo que faltaba! La reconocida psíquica Vieira Vidente, por medio de un video disponible en su canal oficial de YouTube , comparte reveladoras predicciones para agosto, aunque cabe adelantar que no tiene las mejores noticias, además de revelar qué significa el número 8 en este año.

“Viene mucha agua”, dice Vieira Vidente

A punto de terminar con sus revelaciones, Vieira Vidente compartió que en este mes “viene mucha agua”: “Veo bastante agua y veo que se va a inundar, veo pérdidas, pero no voy a mencionar en qué país por este momento. Esta lectura es del mes de agosto, vamos a cambiar la letra para que no caiga mucha agua, ni haya huracanes ni temblores”.

A continuación, la psíquica adelantó que habrá un apagón en un país donde no la están pasando muy bien: “También, habrá un apagón en Estados Unidos… La gasolina no bajará mucho, no lo veo así. Veo a una mujer que quiere estar en el mandato, pero también, tengo que dar una mala noticia: veo dos muertes de hembra y varón en México”.