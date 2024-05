Vieira Vidente predice un mes de mayo de catástrofes

La astróloga hispana, no dudó en señalar lo que podría pasar en los próximos días debido a las predicciones que le dio el ángel de la guarda.

VIEIRA VIDENTE DA SU TERRORÍFICA PREDICCIÓN DE MAYO

La figura de Vieira Vidente emerge como un faro en la noche, ofreciendo sus visiones y predicciones para el mes de mayo.

Con una mezcla de cartas, astros y la guía de su ángel de la guarda, esta astróloga hispana ha lanzado un aviso sobre posibles catástrofes que podrían sacudir la tierra.

«Todavía mis amores, no hemos terminado. Las cartas me están diciendo que no podemos, ni debemos bajar la guardia», detalló.

«El mes de mayo es un mes que van a ser días y semanas de decisiones en política y de muchos huracanes», expresó la vidente.