Vieira Vidente revela qué pasara con los inmigrantes detenidos (VIDEO)

“Escuchen bien: Vienen muchas lágrimas para personas que aún no tienen la residencia y apenas tienen permiso. Hay corazones rotos, viene una mujer firmando papeles, para mi que es la mano derecha del Presidente. Hay muchas personas que van a seguir detenidas y en el gobierno seguirán metiendo gente presa”, comenzó revelando.

“Viene una traición, el pueblo será traicionado, el gobierno se va a limpiar las manos. Me aparece una persona mayor y para mi que es Biden, y lo van a venir convenciendo”, aseguró sobre la Ley de Migración que tiene a muchos migrantes alertados. “No veo que sea solamente en Miami, esta ley caerá en todos lados, en todos los estados”.

Mientras que por medio de su canal de YouTube Vieira leía las cartas, dio con información en donde aseguró que es muy probable que el pacto de acuerdo con la ley se vaya a firmar. “Aquí hay una persona del gobierno que está más que seguro y sí van a firmar esa ley más adelante, aunque no sea en Julio, si la van a venir firmando”.

Vieira Vidente inmigrantes detenidos: Aconseja para poder evitar problemas con el gobierno

Por otro lado, resaltó que los cambios que están por venir no son nada buenos: “No siento que vaya a haber un cambio positivo, no lo veo así. Yo veo muchas mujeres llorando porque no pueden parar la deportación de su ser querido”, reveló Vieira a través de un video.

“Mi consejo es honestamente, que sí usted no tiene un seguro social, busque para llenar los taxes, haga las cosas bien hechas, el gobierno puede ser que le perdone, siempre y cuando no tenga delitos o tenga récord criminal”, reveló la vidente resaltando nuevamente que no habrá cambios positivos, según sus predicciones.