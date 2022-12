Vieira Vidente predice que pasará con Nodal y Cazzu

La vidente sorprende con predicciones para el 2023 con el cantante

¿No está enamorado de la cantante argentina ¿TERMINARÁ CON CAZZU? Vieira Vidente, echó las cartas una vez más y predijo cómo terminará Christian Nodal este año. De acuerdo con la astróloga, decidió ver que le depara en el destino al famoso cantante y en una de las interrogantes que surgió es lo que pasará con su relación con la cantante Cazzu. La relación de Cazzu y Christian Nodal, sigue sorprendiendo al público debido a la relación que mantenía el cantante mexicano con Belinda, con quien llegó a comprometerse, y poco después confirmó que era definitiva su separación. Ahora, parece ser que la relación va “viento en popa”, a pesar de los rumores de un posible truene por el supuesto regalo que hizo Nodal a Cazzu. ¿CÓMO TERMINA EL AÑO CHRISTIAN NODAL? La vidente inició echando las cartas para Christian Nodal y detalló cómo será el 2023 para el cantante mexicano. Al igual, habló sobre su relación con la intérprete argentina, Cazzu, con quien sostiene una relación sentimental desde mediados de año. Pero, parece ser que no todo es “miel sobre hojuelas” en la relación de ambos. “Miren mis amores, Christian Nodal, en este 2022 estuvo como la balanza: tambaleándose. Entre la espada y la pared, en lo personal. En lo profesional, él brilló todo el 2022. Fue un año favorable para él en lo profesional, pero en lo personal, como dicen esta carta ‘con las manos abiertas'”, dijo Vieira Vidente tras leer la primera tirada de las cartas.

¿Terminará su relación con Cazzu? Vieira Vidente, detalló que Nodal todavía no “procesa” la relación que tiene con Julieta -o Cazzu, como es reconocida- y por ello, se encuentra en ocasiones como si estuviera “entre la espada y la pared”. Las cartas le anunciaron que aunque parece ser que está enamorado de su novia, no es así, sino que está disfrutando del momento que pasa con ella. “A pesar de que está con esta chica Cazzu, es algo que a él no le cae el veinte, no le llega. Mira, él está como dice esta carta, él está entre dos. Aquí yo veo que él si está en esta relación, pero espérense, él no está tan enamorado de ella; él está ilusionado, él está viviendo el momento, si le gusta mucho Cazzu”, declaró la vidente.

¿Cazzu está enamorada de Nodal? La vidente, también detalló que Cazzu parece estar igual que Nodal y ambos se encuentran "perdidos" en la relación que sostienen y que los llevó "al ojo del huracán". De acuerdo con las declaraciones de la astróloga, las cartas dictaron que ella se encuentra con él por interés y para hacer crecer la carrera que está formando en el mundo de la música. "Si esta niña me estuviera escuchando, Cazzu, mi amor, tú también te sientes como Christian entre la espada y la pared. Eres una muchacha fuerte, una muchacha que, perdónenme la palabra mis seguidores, a ella le conviene estar con él. No por la plata, sino que él es más reconocido que ella. Recordemos qué, ¿quién es Cazzu? Yo no la reconocía", señaló.

Vieira Vidente Nodal Cazzu: ¿Estará en problemas? Al igual, le envió un consejo a Christian sobre lo que le depara en el 2023. De acuerdo con la vidente, parece ser que el año que entra será de gran ventaja para el intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos”, debido a que vendrán oportunidades sorprendentes de duetos que marcarán su carrera; pero, en el amor, parece ser que no será tan afortunado. “Christian, mi amor, si tú me estuvieras escuchando yo te diría que tuvieras cuidado porque te la van a hacer nuevamente. 2023, va a ser un año en lo profesional, muy bueno para ti, unas canciones, unos duetos, en lo profesional. En lo personal, ten cuidado porque te viene algo fuerte que después de lo que te hizo Belinda, te lo van a hacer. Cada vez que tiene una mujer, como que lo engañan, como que tiene otro”, detalló. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Vieira Vidente Nodal Cazzu: ¿Se casa con Cazzu? Sin duda alguna, parece ser que el 2023 no traerá el anillo para Cazzu. A pesar de los rumores sobre la relación que sostienen sobre un posible compromiso entre ambos cantantes, los astros parecen dictar algo diferente. Según visualizan las cartas, la famosa encontrará el amor con otra persona y no es Nodal. "A mí me sale que tienes una caída, lo que es 2023, aquí veo una ruptura. Cada quien va a estar de su lado, aquí veo que cada quien va a estar de su lado. Mis amores, yo veo que en el 2024 no se van a casar. En el 2023, los primeros ocho meses van a dar de que hablar. Ella sale de su camino, yo veo que ella [Cazzu] encuentra al amor de su vida. Tampoco la veo que se quiera casar con Christian Nodal, no la veo con anillo", explicó.