«Las cartas me están diciendo que en el mes de agosto tenemos que tener todos al Dios en la boca, tenemos todos que orar. Es raro que cayeron esta dos cartas una debajo de la otra, el lazo rojo y dos personas dando el frente a una persona que se cree como la Reina, una persona que está en el poder. El lazo rojo tiene como si tuviera el mundo en sus manos, en agosto muchas embarazadas van a tener muchas pérdidas», asegura en su video.

¿Muere alguien conocido del presidente AMLO?

Después en sus cartas Viera predijo que en total serían cuatro muertes las que visualiza para el próximo mes, y da a conocer a las posibles víctimas: «En esta carta me está diciendo que vienen más de dos muertes, no solamente para el medio artístico, aquí me está mostrando una mujer de pelo muy claro, que antes se ponía el pelo rojizo, tiene la muerte, la está rondando a esa persona. Es una mujer bajita, va a marcar historia».

«Yo veo y siento dos muertes más en México, veo cuatro muertes, dos del medio grupero, alguien muy conocido se nos va para el mes de agosto, es un hombre que se nos va, cuidado que sean del gabinete del presidente López Obrador», agregó la vidente, varios usuarios reaccionaron ante estas predicciones.