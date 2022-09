Sin dejar pasar más tiempo, la psíquica le preguntó a sus cartas sí seguirá temblando en México, aunque recibió otra respuesta por lo pronto: “Las cartas me están diciendo que muchas de nosotras las mujeres, para octubre, vamos a estar sintiéndonos atadas, como si quisíeramos dar un paso y no poder. También, hay un presidente, hay alguien, que está pensando tres veces en una decisión que quiere tomar”.

Vieira Vidente predice que en octubre viene algo que no nos esperábamos

A continuación, la psíquica Vieira Vidente visualizó que en octubre próximo vendrá algo que nadie nos esperábamos, una especie de traición: “Solamente la fe y la oración pueden parar lo que se nos avecina: octubre, noviembre y diciembre, para poder terminar el 2022 con paz, tranquilidad y en armonía”.

Y cuando nadie lo veía venir, la clarividente aseguró que seguirá temblando, aunque no con tanta intensidad como ha sucedido en días recientes: “Va a seguir temblando la tierra en México un poquito, ya no tanto y no tan fuerte, y de que van a seguir los huracanes, el agua, si, claro que si, va a seguir el agua, ya no tanto por Puerto Rico. Tenemos que estar mirando también a Los Ángeles, Miami y Carolina del Norte, debemos de tener mucho cuidado”.