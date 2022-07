Vieira Vidente deja con la boca abierta a sus seguidores

La reconocida psíquica comparte reveladoras predicciones para julio

Se trató de una interesante lectura de cartas

¿Qué viene para julio? La reconocida psíquica Vieira Vidente no podía quedarse atrás y compartió reveladoras predicciones para julio unos cuantos días antes de que llegara a su fin el sexto mes del 2022, año que ha tenido prácticamente de todo en todo el mundo, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta la prohibición del aborto en Estados Unidos.

A través de su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a un millón y medio de suscriptores, la vidente compartió una interesante lectura de cartas, pero antes, dejó en claro que al tratarse del mes número 7, esto podría considerarse como algo bueno, pero para muchas personas significa todo lo contrario.

Vieira Vidente adelanta lo que pasará en los próximos días

“No comenzamos nada bien. Las cartas me están diciendo que muchas de las personas para el mes de julio se van a sentir derrumbadas, pero vendrá una ‘mano amiga’ a decir que están con nosotros y que no estamos solos. Esta carta me está diciendo que viene un derrumbe económico”, expresó Vieira Vidente.

La psíquica comentó también que julio será un mes muy importante en cuanto a decisiones para los gobiernos de diferentes países, sin embargo, estas decisiones afectarán principalmente a las mujeres: “Pero es más en el tema de inmigración, yo le pido a Dios que haya un cambio positivo en el DAPA (Acción Diferida para la Responsabilidad Parental) y el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)”.