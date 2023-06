En su video la famosa pitonisa dio malas noticias sobre los pasajeros que se encuentran desaparecidos: «Las cartas me están marcando, aquí me sale que las horas están contadas, esto fue algo que pasó, honestamente, aquí lo que estoy viendo son dos cosas muy importantes», comienza diciendo.

Viera Vidente dice que pasajeros del submarino están muertos

Luego Viera Vidente aseguró lo peor para los millonarios que les quedan pocas horas de oxígeno en el submarino llamado Titán: «Primero linea de la tirada, nada mas tenemos a la muerte. Siempre me gusta sacar las cartas, no me esperaba que las cartas me hablaran tan rápido, yo ya presiento que ellos ya no están con vida», aseguró en su video.

Fue en eso momento donde dice que solo un milagro debe de ocurrir para encontrara con vida a los tripulantes.»Me sale traición de una persona que tiene una capota, hay un barco ahí, esto en siete años que he hecho video, no me habían salido, como me están saliendo en este momento», agregó. Archivado como: Viera Vidente submarino muertos