Vieira Vidente sube revelador video a sus redes sociales

La reconocida psíquica comparte sus predicciones para noviembre

¿Qué pasará en los próximos 30 días?

¡Agárrense! Días antes de que finalizara octubre, como si presintiera que está a punto de ocurrir lo peor, la reconocida psíquica Vieira Vidente subió revelador video a su canal oficial de YouTube, donde está a punto de alcanzar un millón y medio de seguidores, en el que comparte sus predicciones para noviembre, por lo que hay que poner mucha atención.

Originaria de Caracas, Venezuela, de padre venezolano y madre dominicana, lavidente “ha ejercido el don que Dios le dio ayudando a las personas que lo necesitan”. Una de las predicciones por las que más se le recuerda es la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona, quien murió el 25 de noviembre del 2020. Un año antes, ella visualizó su partida.

¿Qué pasará en noviembre? Vieira Vidente responde…

Después de dar la bienvenida a sus seguidores, Vieira Vidente comentó que noviembre, al ser el mes 11 del año, será un mes muy fuerte: “Es la destrucción en la religión yoruba, el 11 no es muy bueno…”. También, quiso dejar en claro una vez más que esta lectura de cartas la hace sin faltarle el respeto a nada ni a nadie.

“Las cartas me están diciendo que en el mes 11 muchos no vamos a estar en paz ni vamos a estar tranquilos. Aquí veo que muchas de las personas no nos vamos a encontrar entre nosotros mismos, tendremos altas y bajas. Veo también pérdidas en cuestiones económicas, el dinero no les va a rendir a muchas personas”, dijo la psíquica.