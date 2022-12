Vieira Vidente sube revelador video

La reconocida psíquica, a unos días de que termine el año, comparte sus predicciones para el 2023

¿Habra problema en la economia? ¿Mas huracanes y temblores? ¿Qué pasará ‘mundialmente’ para todos?

“Ahora solo nos queda orar”. A unos días de que termine el año, el cual ha estado marcado por acontecimientos de todo tipo, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta fenómenos naturales que han azotado a diferentes partes del mundo, la reconocida psíquica Vieira Vidente comparte sus predicciones para el 2023 y el panorama no es nada alentador.

Sin dejar pasar mucho tiempo, y después de saludar a sus seguidores, la vidente les recordó que anteriormente realizó un video, disponible en su canal oficial de YouTube, donde compartió sus revelaciones para los primeros seis meses del próximo año, para ahora dejar en claro que estas revelaciones serán para todo el 2023. Mucha atención…

Vieira Vidente y sus predicciones para el 2023

“Las cartas me están diciendo que tenemos que prepararnos con una cadena de oración mundialmente. No estoy hablando de un solo país. Tenemos que dedicarnos a orar, con las velas prendidas y la Biblia. Esta carta me indica que viene ‘algo’: vienen huracanes, veo mucha agua, por lo que tenemos que orar bastante”, mencionó Vieira Vidente.

A continuación, la psíquica dijo que sus oraciones están con la gente de Puerto Rico, así como de México, Perú, Ecuador y Panamá, pues visualiza que viene ‘algo muy fuerte’: “Aparte, veo temblores. No estoy hablando que viene un solo temblor, ni dos temblores, veo que para el año completo habrá más de tres temblores en diferentes países” (Archivado como: ¿Qué pasará en el 2023? Vieira Vidente comparte sus predicciones)