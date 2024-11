Vieira Vidente revela la verdad detrás de las declaraciones de Cazzu en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Más adelante, Vieira Vidente reveló que Ángela no tuvo la culpa de la separación de Cazzu y Nodal: «Lo que mal comienza, mal termina».

«Todo el que siembra, cosecha. Las cartas me dicen que ella sabía que ellos tenían una amistad, hasta cuando él andaba con Belinda».

Para empezar, aseguró que la rapera, contrario a lo que ella sostiene, sí sabía de la relación de su ex con Ángela.

En reciente entrevista, la rapera argentina dejó en claro que ella no sabía de la relación que había entre su ex y la hija de Pepe Aguilar.

Las cartas también le revelaron a Vieira Vidente que lo que en realidad quería Cazzu era casarse con Christian Nodal.

Sin embargo, el cantante mexicano es ‘de momentos’, de ‘picar aquí y picar allá’, algo de lo que Julieta, su nombre verdadero, era consciente.

«Siempre he dicho que un hijo no amarra a nadie, no te cuidaste y quisiste darle un hijo», expresó la clarividente.

En otra parte de este video, que provocó todo tipo de reacciones, dijo que Nodal sí quería tener un hijo, pero con Belinda.