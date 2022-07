“Vienen muchos cambios y es muy cierto que Donald Trump se está educando fuertemente. Está sembrando muchas cosas y ahora mismo está escribiendo y diciendo ‘cuando me postule, esté frente a frente, le voy a dar con todo, quiero estos cambios, voy a hacer nuevas pólizas y sé que voy a ganar'”.

Antes de comenzar con su lectura de cartas, Vieira Vidente compartió que notó que Joe Biden “no anda nada bien”, pues estuvo a punto de sufrir una caída, además de que tiene la duda si va a terminar o no con su mandato, sin dejar a un lado a Donald Trump, quien se perfila para aspirar de nueva cuenta a la presidencia de EEUU.

Vieira Vidente saca la carta de la Muerte

A continuación, la vidente advirtió que compartiría una mala noticia, pues ve a la Muerte en una de sus cartas: “Mis oraciones para Biden porque él no está bien. Aquí me sale a una persona de piel oscura, llorando, que está viendo a una persona muy delicada en estos momentos”.

“Habrá un secreto en estos seis meses, no nos queda mucho para terminar el 2022. Veo que Biden cae en cama y tomará algunas decisiones dando la cara esta señora que ya muchos la conocemos, sin embargo, ella estará entre la espada y la pared porque no sabrá qué hacer, pues no se esperaba esto”, expresó Vieira Vidente refiriéndose a Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU.