Hasta ahora se ha registrado una persona herida, aunque las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona que comenzó el tiroteo, pero se sabe que fue una mujer que llegó armada al lugar y provocó el pánico entre los pasajeros al comenzar a disparar.

De acuerdo con el medio The Sun, una persona relató como fue que vivió la evacuación en el aeropuerto. Explicó que él y otros viajeros estaban sentados fuera de su terminal con varios empleados y se les dijo que permanecieran sentados en el suelo sin darles más detalles.

Pasajeros aterrados aeropuerto tiroteo: Pasajeros volvieron a ingresar al aeropuerto

El internauta, Loewinsohn reveló que a los viajeros se les permitió regresar al interior y que la gente esperaba que lse les dejara entrar a la terminal para poder abordar y llegar a sus respectivos destinos. De acuerdo a la información de The Sun, una persona fue hospitalizada después del incidente.

El usuario publicó un total de dos videos y una fotografía dónde se muestra a los viajeros estando sentados en la pista de aterrizaje. El Departamento de Policía de Dallas confirmó a The US Sun que las unidades están "investigando la escena", pero no confirmó si más hubo heridos.