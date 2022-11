Aparece video del supuesto tirador justo antes de la masacre en Walmart

Aparece un video del supuesto tirador

Policía local confirmó que seis personas murieron y que el tirador también falleció

Sus compañeros lo reconocieron y advirtieron que se trataba de uno de los managers de la tienda

Aparece un video del supuesto tirador justo antes de la masacre en Walmart en la que murieron seis personas. Las autoridades informaron que el atacante también terminó muerto, pero no revelaron su identidad. Sin embargo, sus compañeros lo reconocieron y advirtieron que se trataba de uno de los managers de la tienda.

La noche del martes se registró un mortal tiroteo en el Walmart ubicado justo al lado de Battlefield Blvd. en Chesapeake, Virginia. En una rueda de prensa la mañana de este miércoles, la policía local confirmó que seis personas murieron y que el tirador también falleció.

El jefe de policía Mark G. Solesky indicó este miércoles que además de las víctimas mortales, cuatro personas se encuentran en el hospital, aunque no ofreció detalles sobre su estado de salud. Las autoridades confirmaron que el tirador era empleado de Walmart, pero no revelaron su identidad porque su familia no había sido notificada.

Solesky tampoco ofreció detalles sobre cómo murió el agresor, pero adelantó que la policía había estado revisando su casa. Por lo pronto, desconocen las causas que pudieron haber motivado el ataque y continúan investigando más sobre el tiroteo, mientras videos se filtran en redes sociales.