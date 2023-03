¡IMPACTANTES MOMENTOS! Tras darse a conocer que cuatro estadounidenses fueron secuestrados por una célula delictiva, se dieron a conocer las imágenes del trágico evento y revelaron cómo fue el modus operandi de los criminales. Ante los sucesos, un funcionario estadounidense detalló que las víctimas no eran un objetivo previsto.

En otra de las imágenes del video, muestran como un hombre -que no se mueve- es arrastrado por la calle, para después terminar siendo lanzado a la camioneta. Los tres hombres que aparecen en el video, se encuentran con armas de fuego y amenazando a las víctimas, mientras los sujetos siguen empujando uno de los cuerpos inmóviles.

Video secuestro estadounidenses: ¿Qué se conoce del caso?

Hombres armados secuestraron a cuatro ciudadanos estadounidenses que cruzaron a México desde Texas la semana pasada para comprar medicamentos, pero quedaron atrapados en un tiroteo en el que murió al menos un ciudadano mexicano, dijeron el lunes funcionarios estadounidenses y mexicanos e informó AP.

En el recuento de información, se conoce que las víctimas de este fatal incidente no fueron identificadas por las autoridades y una fuente, explicó a la cadena CNN que no se trata de un ataque directo, sino que parece ser que no lograron escapar a tiempo cuando se encontraron en medio de la balacera que se desató en la entidad mexicana. Archivado como: Video secuestro estadounidenses