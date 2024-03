Revelan supuesto VIDEO que demostraría que drogaron a Thalí García

La actriz mexicana no solo afirmó haber sido víctima de drogas sin su consentimiento, sino que también lanzó fuertes críticas contra el programa, exponiendo las razones detrás de su participación.

Sin embargo, los problemas de García no terminaron con su salida del reality.

Además, la actriz denunció públicamente que no había recibido su compensación económica, lo que añadió combustible al fuego de la controversia.

VIDEO DE LUPILLO CONTANDO LA VERDAD DE THALÍ

🚨🚨🚨ÚLTIMA HORA🚨🚨🚨AQUÍ ESTÁN LAS PRUEBAS DE QUE TELEMUNDO LE DIO LAS PASTILLAS QUE DEJARON DROGADA A THALI😱 #LCDLF4 #telemundo @thaligarce pic.twitter.com/28YLvUDA1C — ✨✨👑👑Mr. Reality👑👑✨✨ (@veca_david) March 13, 2024

«Quién sabe qué pin*** pastillas le dieron, seguimos platicando y estábamos sentados así en el sillón», contó Rivera antes de señalar que Thalí se puso muy extraña.

«Tenía ropa yo y empezó a patear la ropa yo dije pues qu* pe** qué tienes, dijo no hijo es que te estoy viendo doble y no me siento bien», agregó el cantante en el video.

“Nunca me había pasado», dijo Thalí. «Fue al baño y todo y luego ya le dije que se viniera a la cama y le dije… acuéstate… (tenemos) que dormirnos ya», agregó Lupillo en respuesta.

«Estaba acostada y me miraba… pero yo la miraba como que así, mal, drogada…», reveló Lupillo.