En estos materiales salen besándose, acariciándose y con gestos muy sensuales para llamar la atención de los internautas, tanto así que lo lograron, sus videos están siendo vistos en las principales plataformas de internet, tales como Twitter que no censura ese tipo de contenidos, y los usuarios se están dando un festín.

Eentonces la gente comenzó a reaccionar y esto fue lo que dijeron: "Yo nomás quiero una colaboración con Karely Ruiz si no es con ella no quiero nada en esta vida", "karely tú eres auténtica original creas un contenido muy bonito que al parecer cómo los tiktoker el Outfit y en especial por qué ayudas a las personas de bajos recursos". Para ver el video haz click aquí .

Los videos no tardaron en ser tendencia en las redes sociales y tanto fue que se vieron los videos que la modelo tuvo que salir a decir la verdad sobre ellos, que de manera textual escribió en su cuenta oficial de Facebook lo siguiente: “Si soy yo la d los videos y que” aunque este no especifica a cuál de los materiales se refiere, pero todo parece indicar que es con el que sale con Babo, en el que mantiene relaciones sexuales.

Video Karely Ruiz: SIN VERGÜENZA

En la página oficial, la gente defendió a la modelo, pero otros le tundieron: “La gente siempre va a hablar, que todo lo que digan se te resbale, siempre has hablado de que igual te gustan las mujeres y aplaudo porque hay mucha gente con máscara y tú sin pelos en la lengua bendiciones”, le dijeron.

"Eso, te ves genial, bien hermosa como siempre, que no te importe lo que te digan los demás", "Que padre la neta, no me gustó en lo personal ya que hizo lo mismo, que bajo, hubiera hecho algo diferente, pero en fin ya tuvieron sus 5min de fama y su like", Para ver el video ha click aquí.