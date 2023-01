Ahora, Babo de ‘Cartel de Santa’, se compadece de Gerard Piqué después de que fue señalado como un infiel y bromeó un poco sobre la filtración de su video de OnlyFans en una peculiar entrevista que ofreció a un canal de YouTube y aseguró que fue para ‘tirarle un paro’ al ex de Shakira. Archivado como: Video prohibido Babo Piqué.

Otro de los temas más polémicos dentro del medio del espectáculo, ha sido la tremenda canción que Shakira lanzó en colaboración con Bizarrap, donde ‘arremete’ en contra de Piqué y Clara Chía, dejando a ambos totalmente humillados y a pesar de que tanto el exjugador del Barcelona como su novia mostraron el no importarles, los internautas terminaron hundiéndolos en las redes sociales.

Todo el tema surgió después de que el youtuber señalara que todo el mundo estaba hablando de Shakira tras el lanzamiento que realizó junto con Bizarrap, para posteriormente abordar la polémica que causó el video de Only Fans de Babo tras aparecer con mujeres desnudas y mostrando su miembro.

Babo revela que su video prohibido fue para ‘ayudar’ a Piqué

“Estaba Bizarrap y Shakira dándole a Piqué y de repente da el verg… Babo, literalmente. ¿sabías? ¿fue coincidencia? yo dije Babo le contestó”, comenzó diciendo el youtuber que está al frente del canal de ‘Lamole Chida’. Ante esto el vocalista de ‘Cartel de Santa’ no tardó en responder afirmando que Piqué es su ‘compadre’.

"No pues me habló mi compadre el Piqué, me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones, pues va", señaló Babo en medio de tremendas carcajadas, "Es difícil estar en tendencia y vayas escalando si ya tienes a Shakira ahí ¿sabes? y todo lo que genera alrededor", añadió.