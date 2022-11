Video de periodista golpeando a su novia causa indignación y lo despiden

“A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de @NoticiasUno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso”, informó Jorge Acosta, gerente del canal.

¡DESPEDIDO POR GOLPEAR A LA NOVIA! Un video del periodista Juan Fernando Barona golpeando a su novia se ha hecho viral en redes sociales provocando una gran indignación y ahora no solo lo despiden de su trabajo sino que tendrá que enfrentar a la justicia .

Respuesta de Barona

Mientras el proceso legal sigue su curso, Juan Fernando Barona se pronunció en redes sociales y publicó una foto en la que muestra las marcas en su cuello. “Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos”, comenzó diciendo. “Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, agregó.

“No acepto cargos de violencia familiar en el contexto de familia, pues ella y yo nunca hemos tenido la intención de conformar una familia, no somos esposos, ni mucho menos compañeros permanentes, como relata mi exnovia ante esta comisaría”, apunta el texto sobre la declaración de Barona, recogió People en Español.