Surge un nuevo video de la muerte a tiros del rapero Takeoff

Tenía 28 años de edad y era miembro del trío de rap Migos

Se observa a un sujeto vestido de negro, con una cartera del mismo color y en una de sus manos porta el arma de fuego

Surge un nuevo video de la muerte a tiros del rapero Takeoff, miembro del trío de rap Migos, en un hecho sucedido el martes por la madrugada afuera de una bolera en Houston, confirmó su representante, tenía 28 años de edad, de acuerdo a información que se ha revelado en un portal de noticias de espectáculos, así como la agencia AP.

En el material audiovisual se logra ver a un sujeto con un arma de fuego y ahora es una persona de interés en las investigaciones de la policía. Se observa a un sujeto vestido de negro, con una cartera del mismo color y en una de sus manos porta el arma de fuego, un ángulo diferente de lo que ha aparecido hasta ahora en las redes sociales.

¿QUÉ APARECE EN EL MATERIAL?

Esto sucedió segundos antes del fatal tiroteo en el que se vio involucrado Quavo, luego de una acalorada discusión que precedió a los disparos, se percibe que Quavo, con la camisa naranja brillante, camina detrás del sujeto justo dos segundos antes de que se realice el primer disparo por una pistola.

Cabe destacar que Takeoff -cuyo nombre era Kirsnick Khari Ball- era parte de Migos junto con Quavo y Offset. Un representante del grupo que no estaba autorizado a hablar públicamente la confirmó la muerte a The Associated Press, la noticia conmocionó al mundo desl espectáculo a inicios de este noviembre, se informó sobre el nuevo video de la muerte del rapero Takeoff.