Julián Figueroa partió este lunes, a los 27 años de edad, en su hogar en la Ciudad de México. Fue Maribel Guardia quien confirmó la noticia y destacó que su hijo perdió la vida debido a causas naturales, después de que fue hallado inconsciente en su recámara y los servicios del 911 llegaron al hogar de la actriz y él ya no tenía signos vitales.

“Pues, la vida no da respiros, de repente te golpea y es cuando más tiene que probar tu fuerza y levantarte y seguir luchando”, detalló Julián, en la entrevista que sostuvo junto con su madre, en el 2015, a meses de la pérdida de su padre, Joan Sebastian. Por ello, no dudó en hablar de ese trágico suceso.

Julián Figueroa video muerte: “La vida te aplasta”

En referencia a su pérdida, Julián Figueroa declaró que el único apoyo que tuvo en esos momentos de dolor fue con su madre, quien le brindó su cariño para sobrellevar la muerte de su padre. Al igual, detallaron que siempre estuvo para él y soportó cada momento de tristeza, mal humor, que representó el duelo para él. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Creo que es ahorita cuando tengo que sacar la casta y echarle muchísimas ganas, porque si no la vida te aplasta. Ella es la persona que más me ha apoyado en la vida, es quien ha estado a mi lado. Sé que no es fácil, ella soporta mi mal humor y sabe que estoy triste, ha sido mi máximo apoyo”, detalló el joven, dándole un cariñoso beso a su madre. Archivado como: Julián Figueroa video muerte