Revelan video de Piqué protagonizando pelea. La fama y el cariño que los millones de fans le han estado dando a Shakira en los últimos meses, han dejado en claro que la colombiana está en una de las mejores etapas de su vida, sin embargo para su Gerard Piqué, su exnovio, parece no estarle yendo de la mejor manera.

El exfutbolista del Barcelona ha protagonizado bastantes escándalos desde el rompimiento que tuvo con la famosa barranquillera, pero además de todo el hate que ha estado recibiendo en sus redes sociales, ahora se ha filtrado un video de Piqué que estamos seguros que no esperaba que nadie lo viera por lo polémico que es.

Se ha filtrado a las redes sociales un video en donde se muestra al exfutbolista durante la inauguración del Estadio Johan Cruyff, esto aconteció en agosto del 2019. Sin embargo, las imágenes muestran una actitud prepotente de su parte, además de pelear con otro jugador.

El contexto es que, Gerard Piqué no quería cederle el asiento a quien fue su compañero Frenkie de Jong, pues éste último le pedía al ex de Shakira que si le cedía el lugar para sentarse a lado de su novia, pero Piqué no lo quiso hacer en ningún momento, y esto causó una discusión entre ambos.