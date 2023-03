A través del programa de Chisme No Like fue que filtraron un video que muestra los besos y caricias que ambos famosos intercambiaban en el tiempo que fueron novios, en la grabación se le ve tanto a Shakira como a Osvaldo Ríos muy cariñosos y con sonrisas radiantes en sus rostros. Archivado como: Video Shakira Osvaldo Ríos.

El actor puertorriqueño habla por primera vez en público sobre su relación con la cantante

Se le puede apreciar al conductor puertorriqueño plantarle un enorme beso en la mejilla a la cantante colombiana mientras ambos detonan el amor que había entre ellos a través de sus miradas. El video dura un poco más de 5 segundos y sin duda se ha vuelto viral en las redes sociales. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Cabe señalar que en otra de las emisiones de Chisme No Like, Osvaldo Ríos ofreció una entrevista en donde volvió a hablar sobre Shakira y el tema ‘Moscas en la casa’ que la colombiana le compuso al actor, “Fue una canción muy linda que se me escribió entre muchas otras que ya son de conocimiento público como ‘Tú’ y ‘Ojos así’ entre otras. Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas porque ella (Shakira) escribía en servilletas de aviones”. Archivado como: Video Shakira Osvaldo Ríos.