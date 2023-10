La actriz Vanessa Bauche comparte supuesto video de niños israelís encerrados en jaulas por la guerra

«¡No puedo con esto! Me rebasa. ¡Orando por la Paz mundial!», comenzó el mensaje con el que acompañó el video en sus redes.

Debate sobre la autenticidad del video

Sin embargo, una vez que publicó el video en su perfil de X, las palabras de los internautas no se hicieron esperar en la sección de comentarios.

Y es que más de uno señaló que el video no se trataba de los conflictos que se desarrollan actualmente en el país de medio oriente de Israel.

Los internautas indicaron a Vanessa Bauche que el video se trataba en realidad de uno viejo que estaba relacionado a la guerra en Siria.

No obstante, la actriz mexicana no se quedó de brazos cruzados y respondió a los mensajes de los internautas señalando que no se debía restar importancia a los hechos.