Filtran video de la golpiza que le dio su exesposa a Luis R. Conriquez

«Cuando vi que entraron, se le fueron todas encima a ella y yo pues como pude las retuve para que ella se fuera y me golpearon», afirmó.

Además, añadió que hasta hace poco su ex le había negado la existencia de su pareja actual y que no podía andar de novio sin estar divorciado.

Le pide a Conriquez que haga las ‘cosas derechas’

Pero eso no fue todo de parte de la exesposa de Luis R. Conriquez, quien dice que no se niega a que el cantante tenga nueva novia, si no que antes se divorcie.

«Si muy hombrecito (que) haga las cosas derechas», dijo, además de asegurar que tiene un video donde se ve cómo pasaron las cosas.

Por su parte, también en sus redes sociales, Ivette Camacho mostró cómo le dejaron uno de sus brazos en esta pelea.

«¿Solo me pregunto qué hubiera sucedido si no me hubiera defendido?», comentó la modelo y pareja actual del cantante.