El vidente revela cómo fueron los últimos momentos del tripulante más joven del Titán

«Ocurre la catástrofe y yo me despierto del transe como golpeando algo que me impedía salir y botando agua… Pude darme cuenta que el alma de este joven está penando en ese lugar, él todavía no se ha dado cuenta que ya falleció. Los especialistas dicen que fue una implosión del submarino, pero eso no fue lo que yo vi», afirmó el vidente.

El adivino reveló que principalmente el tripulante más joven fue el más afectado durante la expedición en el submarino que se dirigía hacía los restos del Titanic, «Lo que yo vi es que esté joven estaba en estado de pánico y que en algún momento del descenso le pidió a la gente que estaba ahí que ya no quería seguir, que por favor lo sacaran y no lo escucharon». Archivado como: Vidente revela últimos momentos pasajero Titán.