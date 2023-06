Las redes se ‘paralizaron’ tras el inesperado mensaje

¿Qué le ocurrió al cantante urbano Antifeka?

Pacho ‘El Antifeka’ fue asesinado a tiros

A través de redes sociales se ha generado gran incertidumbre al darse a conocer un supuesto mensaje desde el más allá del cantante urbano Antifeka asesinado a tiros. Un famoso vidente habría sido el medio en el que el rapero se hizo presente.

En la cuenta de Tiktok @coachclarividanteoficial se publicó un corto video de lo que aparentemente desea dar a conocer el representante del reggaetón al mundo después de que su vida fuera arrebatada violentamente en un encuentro de balas.

Vidente da mensaje desde el más allá del cantante urbano Antifeka asesinado a tiros

Según el mencionada vidente, describe «la verdad desde el más allá» de Antifeka, y a través de sus poderes espirituales logra ser un conducto entre la verdad de lo que ocurrió en aquella tragedia que terminó con su existencia.

«El día que me maten, no piensen que alguien me dio. Piensen que así es la vida, y es lo que quiso Dios», es el conciso pero contundente mensaje que el representante del genero urbano y amigo de celebridades como Daddy Yankee supuestamente le detalló al vidente.