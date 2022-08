Después, la ‘consejera espiritual’ envió un fuerte mensaje para Eugenio Derbez. “Hay muchas personas que te tienen en la mira, pero no a todo mundo le gusta que brilles”, dijo Padme Vidente, quién tiene apariciones recurrentes en la cadena mexicana TV Azteca.

El accidente lo ha obligado a detenerse por completo, tras cuatro décadas de trabajo continuo. De acuerdo con un comunicado oficial dado a conocer por Alessandra Rosaldo , su pareja, no corre peligro la vida del actor y productor, pero sí tendrá una recuperación difícil pues requiere una larga rehabilitación.

Desde inicios de los 80, cuando ingresó al unitario “Cachún, cachún, ra ra ra!!!”, Eugenio no ha parado su ritmo de trabajo. Porque aunque tuvo pequeñas apariciones en programas como “¿Qué nos pasa?”, de Héctor Suárez y la telenovela “Tal como somos”, nunca dejó estar frente a la cámara, siendo su despegue la emisión Anabel, con “Anabel Ferreira”, del que salió tras unas desavenencias con la conductora.

“La verdad me acostumbré a estar en casa”, dijo Eugenio Derbez

Produjo y actuó en “Hombre al agua”, “El valet” y “Cómo ser un latin lover”; “LOL” de comedia y el reality “De viaje con los Derbez”. Este año junto con otros artistas, estuvo en el ojo del huracán por el tramo 5 del Tren Maya, donde solicitaban a Andrés Manuel López Obrador detuviera las obras hasta tener los estudios ambientales requeridos.

Por la pandemia tuvo que detenerse, pero no dejó de crear cosas. “La verdad me acostumbré a estar en casa y ahora voy a sufrir que me vaya, pero ya será tiempo de enfrentar al mundo otra vez”, dijo en diciembre de 2020, según Agencia El Universal. Para ver el video de Padme Vidente dé clic aquí. Archivado como: Vidente Eugenio Derbez