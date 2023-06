«¡Un día maravilloso», escribió Ruffo en la publicación de redes sociales. En la fotografía, se observó a Victoria Ruffo usando unas gafas de sol de color negro y circulares, mientras llevaba puesta una blusa del lugar turístico en color verde olivo. Uno de los detalles impactantes de la imagen, es que la actriz no tiene ni una sola arruga en la frente y su piel está muy cuidada.

Los hágalos no se hicieron esperar hacia la actriz por medio de los comentarios, donde resaltaron que sin una gota de maquillaje es bastante guapa. A pesar de la atención mediática en torno a su vida personal, Victoria Ruffo no duda en compartir detalles con sus seguidores y hacerlos parte de su entorno familiar.

VICTORIA RUFFO SE ROBÓ LA ATENCIÓN. La actriz de telenovelas, sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía como nunca antes y es que la mamá de José Eduardo Derbez, se mostró sin maquillaje y con canas a la vista, algo que no suele hacer y que muestra una faceta más relajada de Ruffo.

«Bonita foto al natural, siempre guapa», «Imágenes más hermosa ,no hay ,todo la creación de Dios en una solo foto. Diosa en tu totalidad», «Tanta perfección en una sola foto», «En esta foto te noto tranquila con una paz», «La señora se mantiene en formol, la juventud eterna, siempre radiante y bella», declararon en redes sociales.

Victoria Ruffo sorprende foto: ¿En medio de polémicas?

Pero mientras la protagonista de la exitosa telenovela «La Madrastra» compartía imágenes de sus festejos de cumpleaños, también se vio involucrada en la crítica debido a su hijo menor, Anuar, con quien posó felizmente y las personas le ‘aconsejaron’ que debía cuidarlo debido a que el joven estaba subiendo de peso «preocupantemente». Archivado como: Victoria Ruffo sorprende foto

«Una visita al nutriólogo no le caería nada mal, hay que cuidar la salud esta muy joven para estar con sobrepeso», «No normalicen la obesidad», «Victoria, no siga permitiendo que ese niño siga subiendo de peso, de otra forma su tiempo se limitara en la tierra , habla con el prestale atención , no entiendo como los padres pueden permitir que sus su hijo lleguen a ese estado físico», le escribieron en redes.