Victoria Ruffo: “Los Derbez no me aguantarían” en su reality.

En una reciente entrevista para el programa Despierta América, Victoria Ruffo, reconocida como la ‘Queen de las telenovelas’, compartió sus pensamientos sobre una posible participación en el popular reality show De Viaje con Los Derbez.

A pesar de las peticiones de sus seguidores, Ruffo dejó claro que su aparición en el programa es poco probable.

Durante la charla con los presentadores Alan Tacher y Karla Martínez, Ruffo se mostró franca sobre la dinámica con su expareja, Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo, y los hijos del comediante.

Aunque no ha rechazado oficialmente la propuesta de unirse a la serie, la actriz expresó que cree que su estilo y personalidad no encajarían con el de la familia Derbez.

“Yo sí, yo sí me iría, pero creo que ellos no me aguantarían”, afirmó Ruffo, conocida por sus papeles en telenovelas como Corona de lágrimas y La madrastra.

La declaración sorprendió a los conductores, quienes pidieron más detalles sobre sus comentarios. Victoria añadió en tono de broma: “Porque mi forma de ser no va con la de ellos”.

Cuando se le sugirió que su hijo, José Eduardo Derbez, podría ser el único con quien tendría una buena relación, Ruffo rió y comentó: “José Eduardo y yo sí, les haríamos la vida de cuadritos… ¡Imposible!… a todos”.

Los presentadores también indagaron sobre las condiciones necesarias para que Ruffo considerara formar parte del reality.