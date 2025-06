Victoria Ruffo expresa su preocupación por la salud de Maribel Guardia tras problemas legales por la custodia de su nieto

Victoria Ruffo expresa preocupación

Custodia de nieto polémica

Amistad y apoyo público

La reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo se sinceró con los medios al compartir su preocupación por la salud de su amiga Maribel Guardia, en medio de la polémica legal que ha atravesado este año por la custodia de su nieto José Julián.

Durante un breve encuentro con la prensa en el Aeropuerto de Ciudad de México, Ruffo habló con franqueza sobre las recientes reuniones que ha tenido con la actriz costarricense, dejando ver que la situación familiar ha impactado visiblemente su estado físico y emocional.

“He cenado con ella. He platicado con ella. Le digo que la veo muy flaquita, que me preocupa porque no come“, reveló Ruffo, visiblemente afectada por la situación de su amiga.

Estas palabras dejaron al descubierto un lado más íntimo y vulnerable de Maribel, quien ha estado envuelta en un complejo proceso judicial desde enero, cuando decidió interponer una demanda contra su exnuera Imelda Tuñón.

Conflicto legal por la custodia

El conflicto legal surgió luego de que Guardia, devastada por la muerte de su hijo Julián Figueroa en abril de 2023, considerara que Imelda no estaba en condiciones plenas para hacerse cargo de su nieto, solicitando al Estado mexicano la custodia temporal del pequeño.

La demanda encendió las tensiones entre ambas mujeres, ya que Imelda se mostró sorprendida al enterarse del proceso legal que se estaba llevando a cabo para definir la crianza de José Julián.

Desde entonces, ambas han tenido que asistir a audiencias judiciales y cumplir con los trámites que exige la ley, en un ambiente cargado de emociones por el bien del menor.

La presión de esta disputa legal, sumada al duelo por la pérdida de su hijo, habría pasado factura en la salud de Maribel Guardia, quien según Ruffo se ve “más delgada de lo normal” y con un aspecto más frágil.