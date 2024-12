Victoria Ruffo defiende a Eugenio Derbez tras polémica con Selena Gomez.

«Si te pones a criticar como actriz, yo creo que no debe ser. Pero como espectadora, uno tiene el derecho de decir si algo te gustó o no te gustó», agregó Ruffo, mostrando comprensión hacia la postura de Eugenio Derbez.

«No es solidarizarme, creo que todos tenemos una boca, unos ojos y unos oídos, y podemos decir lo que sentimos. No lo veo mal».

Victoria Ruffo admite que conoce poco del trabajo de Selena Gomez

Finalmente, Ruffo admitió que conoce poco del trabajo actoral de Selena Gomez:

«Nunca la he visto actuar. He oído algo de sus canciones, pero no podría decirte si lo hace bien o mal».

Con estas declaraciones, Victoria Ruffo no solo defendió el derecho de su expareja a opinar libremente, sino que también abogó por una conversación más respetuosa y comprensiva en el mundo del espectáculo.

