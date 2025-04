Victoria de Susan Crawford en Wisconsin: Un Triunfo para los Derechos y Libertades

También enfatizó que Crawford “protegerá vuestro derecho de decidir sobre vuestro cuerpo sin que el gobierno interfiera”.

La exvicepresidenta no perdió la oportunidad para arremeter contra Elon Musk, quien financió la campaña del rival de Crawford.

“Hay un milmillonario que no ha sido elegido que no debería y no va a tener más voz que la gente trabajadora de Wisconsin”, dijo Harris.

El senador progresista Bernie Sanders también celebró el triunfo y destacó la importancia de la organización de base.