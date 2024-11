Victor Luis muere tras ser golpeado con una botella de vidrio.

Un hombre de 29 años, identificado como Víctor Luis Cáceres, falleció el pasado sábado tras ser golpeado en la cabeza con una botella de vidrio durante un asalto en Queens, Nueva York.

Así lo informaron las autoridades, según el portal PIX11.

El ataque ocurrió el 1 de noviembre alrededor de las 3 a.m., cuando Cáceres fue agredido por un grupo de personas en la calle 57, cerca de la intersección con la calle 32-40, en el vecindario de Woodside.

La víctima fue golpeada en la cabeza con la botella y sufrió heridas graves en la cabeza y la oreja. Fue trasladado de inmediato a un hospital, donde murió el 9 de noviembre, una semana después del incidente.

