Víctor Becerra es asesinado a tiros cuando descansaba en su casa

Agentes del Departamento de Policía de Fresno (FPD, por sus siglas en inglés) y paramédicos del Departamento de Bomberos de Fresno (FFD, por sus siglas en inglés) descubrieron al apacible señor Víctor Becerra adentro de su casa muy malherido por los balazos. En la vivienda estaban más personas de su familia que de milagro no resultaron heridas.

El caso fue tomado entonces por los agentes de la División de Homicidios del FPD, quienes descubrieron que los balazos entraron a la casa de Víctor Becerra desde una casa contigua a la suya atravesando las paredes. Los residentes de ese departamento ya fueron detenidos, pero hasta el momento las autoridades no han revelado su identidad.

Víctor Becerra “era el corazón de nuestra familia”

Víctor Becerra era suegro de Kerissa González y la chica abrió una cuenta en la red social GoFundMe para pedir ayuda solidaria y poder correr con los gastos tras el asesinato del señor. “Mi suegro disfrutaba su día libre con nuestra familia, cuando una bala perdida del apartamento vecino golpeó nuestro apartamento, atravesó la pared y lo mató”.

“Él era el corazón de nuestra familia y nos mantuvo lo más cerca posible. Deja cuatro hijos, una nieta, dos nueras a las que trataba como si fueran sus propias hijas y una esposa que está muy desconsolada”, escribió González en la cuenta Funeral expenses and after care for family (Gastos funerarios y cuidado posterior para una familia).