De acuerdo con información de El Universal, Vicente Fernández Jr reveló hace unos días que no se cierra a la idea de abrir su propia cuenta en OnlyFans (la cual, a pesar de ofrecer opciones de todo tipo, se asocia más a la de contenido erótico), aunque dejó en claro que no lo haría solo, si no que estaría acompañado de su novia, Mariana González Padilla.

Le dicen de todo a Vicente Fernández Jr por decir que entrará a OnlyFans

No pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales, en particular seguidores de la revista TV Notas, se le fueran con todo a Vicente Fernández Jr luego de que diera a conocer que entrará a OnlyFans junto a su novia, Mariana González Padilla: “Viejo ridículo, no halla cómo agarrar fama, que nunca triunfó en la música como su papá”, “Deben de entender que ahora que su papá ya falleció no hay quien los mantenga y de alguna forma deben de mantenerse”.

“Yo pago, pero para no verlo”, “Qué triste como muchas mujeres manipulan a tal grado a algunos hombres, qué necesidad, venir de una familia de grandes artistas y andar haciendo el ridículo con la corrientita de la novia que trae, bueno, aunque él nunca se distinguió por su talento”, “Ahora que se quedó sin herencia tiene que trabajar para cubrirle los gastos a su novia porque de gratis no creo que esta señora dé amor”, se puede leer en más comentarios.