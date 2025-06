Viaja 4 horas para que su esposa detenida por ICE amamante a su bebé

Adrian Clouatre, veterano de la Marina estadounidense, recorre más de cuatro horas hasta un centro de detención en Monroe, Luisiana, para que su esposa Paola pueda amamantar a su bebé de apenas nueve semanas.

La familia enfrenta la angustia de la separación tras el arresto de Paola por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La detención ocurrió cuando la pareja intentaba regularizar el estatus migratorio de Paola. Pese a que Clouatre había solicitado su residencia legal en 2024, la joven madre fue arrestada debido a una antigua orden de deportación emitida en 2018.

Según la familia, la orden se originó porque la madre de Paola, quien la trajo de niña a EE. UU., no acudió a una audiencia de asilo.

Adrian Clouatre, eyes welling with tears, said he and his wife had tried to «do the right thing» and that he felt ICE officers should have more discretion over arrests. https://t.co/6tF27EIsl7

