El reproche que le hizo la esposa de Eugenio Derbez al actor que generó una gran incomodidad en sus hijos

Hubo un momento del enfrentamiento entre Alessandra y Eugenio Derbez se vio en el segundo capítulo de la serie, en donde la exintegrante de ‘Sentidos Opuestos’ le reclamó a su esposo luego de que ella asegurara que puso en riesgo su vida y la de sus hijos, en medio del tráfico en Jamaica, en donde vacacionaban.

“Es que me siento sola, es que siento que no lo válidas, que no lo ves… y que no me acompañas. Y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda”, reclamó. “Necesito que lo valides, aunque no lo entiendas y no nomás es el coche o la velocidad, necesito que veas a mí”, dijo llorando la cantante, mientras los hijos de Eugenio estaban visiblemente incómodos. Esto generó una gran ola de memes en redes sociales (VER VIDEO DEL REPROCHE DE ALESSANDRA).